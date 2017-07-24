Доба у зоні АТО: ворог поранив одного українського військового

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Інцидент стався у Мар’їнці. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Окупанти порушували режим тиші в усіх трьох районах – Станично-Луганському, Новоайдарському, Попаснянському. У Кримському та Новоолександрівці бойовики кілька разів вистрілили з мінометів. Традиційно окупанти активізувалися під час вечірніх сутінків. Всього вчора на Луганському напрямку сталося 7 ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Бойові дії вчора велися лише на ділянці фронту Кам’янка – позиція «Шахта Бутовка». Окупанти двічі застосовували міномети. Тривалість ворожих обстрілів – не більше 40 хвилин кожен. Всього вчора на Донецькому напрямку ворог порушив режим тиші 5 разів.

Маріупольський напрямок

Між 19 та 22 годиною противник здійснив по одному достатньо тривалому обстрілу у Мар’їнці та Павлополі. Вогонь вівся з легкого озброєння. На інших ділянках фронту вчора було тихо.