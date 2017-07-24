Абітурієнтам нагадують: залишилося менше трьох днів для подачі заяв

Вступники зареєстрували майже 155тис. особистих електронних кабінетів – таку інформацію станом на ранок 24 липня надає ДП «Інфоресурс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міносвіти.

Через ці кабінети вступники подали 921тис 742 електронні заяви. Загалом же на всі освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр) уже подано 1млн 456тис 767 заяв від 444тис 736 вступників.

Нагадуємо, що реєстрація електронних кабінетів завершується 25 липня о 18.00, а подання заяв – 26 липня о 18.00. Упродовж цього часу вступникам необхідно перевірити в електронних кабінетах статус поданих заяв та коректність відображених у них даних. Відтепер це можна зробити й у смартфонах та планшетах за допомогою мобільного додатку ЄДЕБО «Особистий електронний кабінет вступника» – цей сервіс доступний з 22 липня.

У разі виявлення некоректних даних вступникам необхідно оперативно написати про це на скриньку vstup_2017@mon.gov.ua, вказавши повністю ПІБ, номер сертифікату ЗНО, серію і номер атестату, стислий опис проблеми, контактний телефон, а також за можливості додати знімки екрану (скріншот).

Фото: Главком