Відсьогодні особистий е-кабінет вступника доступний у мобільному додатку

Особистий електронний кабінет вступника вже доступний у мобільному додатку. Про це інформує прес-служба МОН, передає Львівський портал .
Віднині вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах та планшетах – запущено стартову версію мобільного додатку ЄДЕБО «Особистий електронний кабінет вступника». Завантажити його можна безкоштовно за посиланням
Наразі сервіс доступний для користувачів операційної системи Android, однак також почато реєстрацію додатку в App Store.
Щоб скористатися додатком, вступникові необхідно зазначити логін і пароль особистого електронного кабінету.
Основні функції додатку:
- інформування про подані заявки на конкурсні пропозиції;
- відображення статусу заявки в реальному часі;
- інформація про конкурсні пропозиції: список дисциплін і інформацію про приймальну комісію;
- інформування про результати конкурсу.
Мобільний додаток НЕ надає:
- можливості внесення змін в подані заяви на вступ;
- можливості подачі заяв онлайн;
- можливості складання вступних іспитів онлайн;
- переваг на участь в конкурсі при вступі на ту чи іншу конкурсну пропозицію.
Фото: Укрінформ