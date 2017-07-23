Відсьогодні особистий е-кабінет вступника доступний у мобільному додатку

Особистий електронний кабінет вступника вже доступний у мобільному додатку. Про це інформує прес-служба МОН, передає Львівський портал .

Віднині вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах та планшетах – запущено стартову версію мобільного додатку ЄДЕБО «Особистий електронний кабінет вступника». Завантажити його можна безкоштовно за посиланням

Наразі сервіс доступний для користувачів операційної системи Android, однак також почато реєстрацію додатку в App Store.

Щоб скористатися додатком, вступникові необхідно зазначити логін і пароль особистого електронного кабінету.

Основні функції додатку:

інформування про подані заявки на конкурсні пропозиції;

відображення статусу заявки в реальному часі;

інформація про конкурсні пропозиції: список дисциплін і інформацію про приймальну комісію;

інформування про результати конкурсу.

Мобільний додаток НЕ надає:

можливості внесення змін в подані заяви на вступ;

можливості подачі заяв онлайн;

можливості складання вступних іспитів онлайн;

переваг на участь в конкурсі при вступі на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Фото: Укрінформ