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Сьогодні на Львівщині стартують триденні антитерористичні навчання СБУ

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На території міста Львова та області у період з 23 до 25 липня під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області проходитимуть навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Управління СБУ у Львівській області просить жителів міста з розумінням поставитись до можливих незручностей, пов’язаних із антитерористичними навчаннями.

Усі дії правоохоронців відбуватимуться в рамках Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та інших актів чинного законодавства.

У разі виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб, просимо мешканців негайно повідомляти у правоохоронні органи області за тел. 102, 0322586001 (черговий ГУ Національної поліції) та 0322986622, 2616143 (черговий УСБУ).

Фото: Дзвін

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