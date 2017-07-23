Вчора стався вибух трансформатора на електропідстанції. Загинув працівник «Львівобленерго»

Вчора, 22 липня, внаслідок вибуху трансформатора на електропідстанції загинув 50-річний працівник «Львівобленерго». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Небезпечна подія сталась о 18:36 год. у м. Львові на вул. Бескидська, (Личаківський район) при проведенні планових робіт по переключенню мережі на електричній підстанції, стався вибух трансформатора з викидом масла з подальшим горінням.

В результаті вибуху отримав термічні опіки та був госпіталізований у критичному стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні електромонтер ПрАТ “Львівобленерго” , 50-річний житель м. Львова. О 23:10 год. електромонтер від отриманих опіків помер в лікарні. Причини події з’ясовуються.