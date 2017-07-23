В кінці серпня на Львівщині відкриють новий туристичний маршрут

В кінці серпня на Львівщині відкриють новий туристичний шлях «Горами нашої слави». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах підготовки до відкриття патріотичного шляху «Горами нашої слави» представники управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, Комісії зі знакування туристичних шляхів у Львівській області, НПП «Сколівські Бескиди» та Громадської організації «Клуб мандрівників Прикарпаття» обстежили шлях та провели попередні роботи по його ознакуванню.

Туристичний шлях проходить через визначні місця періоду національно-визвольних змагань, зокрема: місце, де знаходився бункер Головного осередку пропаганди ОУН, в якому неодноразово проводились наради за участі Головного командира УПА Романа Шухевича, гору Парашку та водоспад Гуркало.

Відкриття шляху заплановано на 26 серпня цього року.

Фото: ЛОДА