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У Львові патрульні врятували 51-річного чоловіка від самогубства

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Львівські патрульні  з допомогою підлітків врятували від самогубства чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора увечері до патрульних на Сихові звернулися підлітки і сказали, що невідмоий чоловік намагався стрибнути під трамвай. Інспектори негайно оглянули колії і не виявили згадану особу. Разом з дітьми поліцейські обстежили територію і виявили в подвір’ї багатоповерхівки на прооспекті Червоної Калини 51-річного чоловіка, який сидів на бордюрі.

Він сказав, що перебуває у депресії і вже залишив прощальну записку рідним. Чоловік збирався стрибнути під потяг. Патрульні викликаои на місце швидку і продовжили спілкування. Львів’янин сказав, що після розмови з патрульними він знову захотів жити. Інспектори подякували підліткам, які вже не вперше звертаються до патрульних.

«Пригадується, як хлопці викликали нас, бо після негоди впало дерево і перекрило проїзд вулицею. Допоки ми їхали, підлітки регулювали рух, а саме сповіщали водіїв, про перешкоду у русі. Були ще випадки, однак не згадаю чого вони стосувалися. У такі моменти розумієш, що в України є майбутнє і такі підлітки його будуватимуть»– наголосив патрульний 4 батальйону Олександр.

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