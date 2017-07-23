У Львові 35 сміттєвих майданчиків завалені сміттям

Станом сьогодні на ранок переповненими сміттям є 35 контейнерних майданчиків житлового фонду і 2 майданчики біля бюджетних установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це 15 майданчиків у Сихівському районі, 9 майданчиків у Франківському районі та 11 майданчиків у Шевченківському районі.

Також сміття не вивезено із 1 контейнерного майданчика закладів охорони здоров’я та 1 майданчика закладів освіти.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 116 сміттєвих майданчиків закладів освіти і 23 сміттєвих майданчики закладів охорони здоров’я.

Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, досі складною є ситуація на перевантажувальній станції на вул. Північній.