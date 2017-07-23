ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 35 сміттєвих майданчиків завалені сміттям

|

Станом сьогодні на ранок переповненими сміттям є 35 контейнерних майданчиків житлового фонду і 2 майданчики біля бюджетних установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це 15 майданчиків у Сихівському районі, 9 майданчиків у Франківському районі та 11 майданчиків у Шевченківському районі.

Також сміття не вивезено із 1 контейнерного майданчика закладів охорони здоров’я та 1 майданчика закладів освіти.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 116 сміттєвих майданчиків закладів освіти і 23 сміттєвих майданчики закладів охорони здоров’я.

Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, досі складною є ситуація на перевантажувальній станції на вул. Північній.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів