Спецпредставник США в Авдіївці: «Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна»

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер та надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович прибули у зону АТО. Про це у Facebook повідомляє штаб АТО, передає Львівський портал.

Як йдеться у повідомленні, свою поїздку вони розпочали з відвідування штабу оперативно-тактичного угрупування «Донецьк» .

Також у делегацію представників США входять: співробітник Держдепартаменту Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт та інші посадові особи.

Делегацію зі сторони Збройних Сил України супроводжували керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей генерал-лейтенант Олександр Локота, директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор Анатолій Петренко.

«Гості ознайомились зі специфікою керування військовими формуваннями під час ведення бойових дій, структурою та організацією військовим управлінням тощо. Українські військові отримали високу оцінку від американських колег. Українські військові отримали високу оцінку від американських колег», – зазначається повідомленні.

Пізніше офіційна делегація Державного департаменту США на чолі з спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, відвідала прифронтову Авдіївку, де провела зустріч з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації та постраждалими мешканцями міста.

«Я приїхав сюди особисто, щоб ознайомитися з деталями даних подій. Можу сказати – це жахлива трагедія, адже ми знаємо, що Україна квітуча держава», – заявив Курт Волкер.

За його словами, він почув трагедії людей, побачив руйнування.

«Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України. Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока – людські життя», – додав Курт Волкер.

Представники делегації відвідали відремонтовану школу та завітали до Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами Курта Волкера, після візиту в Україну він планує провести ряд зустрічей з представниками урядів європейських країн, для того, щоб консолідувати позицію по ситуації в зоні АТО з нашими союзниками.

Фото: штаб АТО