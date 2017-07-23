Помер зірка комедії «Один вдома» Джон Херд

У США не стало актора Джона Херда. Свою найвідомішу роль він зіграв у новорічній комедії «Один вдома», повідомляє tmz.com, передає УНІАН.

Виконавець ролі батька Кевіна МакКаллістера був знайдений мертвим в готелі.

Про причини смерті поки нічого не повідомляється. За даними ЗМІ, нещодавно Джон переніс невелику операцію на спині в Медичному центрі при Стенфордському університеті і залишився в готелі для остаточного одужаннявся.

Загалом Джон Херд зіграв понад 150 ролей. Масовому глядачеві актор став відомий по ролі Пітера МакКаллістера в комедіях «Один вдома» і «Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку». Обидва фільми здобули світову популярність.

Фото: УНІАН