Патрульні затримали представників нацменшини, які у центрі Львова пограбували іноземця

Інспектори патрульної поліції затримали групу злодіїв, які пограбували іноземця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В суботу вдень патрульні 3 батальйону затримали двох жінок однієї із нацменшин, які перебували в орієнтуванні як причетні до крадіжки вчиненої групою осіб вчиненої у п’ятницю. 21 липня до патрульних звернувся на вулиці Князя Романа іноземець і вказав на двох осіб чоловічої статі, які викрали у нього гаманець і саме намагаються зникнути з поля зору. З ними були двоє жінок, які встигли втекти.

Патрульні тоді наздогнали 18 та 23-річних чоловіків та передали їх слідчим. Патрульні показали фото можливих підозрюваних і потерпілий та очевидці вказала на двох жінок. Інспектор передали їх в орієнтування. Відтак, їх вдалося затримати наступного дня. Підозрюваних доставили у відділ поліції.

Фото: патрульна поліція Львова