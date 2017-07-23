ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні затримали представників нацменшини, які у центрі Львова пограбували іноземця

|

Інспектори патрульної поліції затримали групу злодіїв, які пограбували іноземця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В суботу вдень патрульні 3 батальйону затримали двох жінок однієї із нацменшин, які перебували в орієнтуванні як причетні до крадіжки вчиненої групою осіб вчиненої у п’ятницю. 21 липня до патрульних звернувся на вулиці Князя Романа іноземець і вказав на двох осіб чоловічої статі, які викрали у нього гаманець і саме намагаються зникнути з поля зору. З ними були двоє жінок, які встигли втекти.

Патрульні тоді наздогнали 18 та 23-річних чоловіків та передали їх слідчим. Патрульні показали фото можливих підозрюваних і потерпілий та очевидці вказала на двох жінок. Інспектор передали їх в орієнтування. Відтак, їх вдалося затримати наступного дня. Підозрюваних доставили у відділ поліції.

Фото: патрульна поліція Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів