Ольга Харлан втретє в кар'єрі стала чемпіонкою світу з фехтування

У Лейпцигу (Німеччина) завершилися індивідуальні змагання у жіночій шаблі Чемпіонату світу з фехтування, де перемогу здобула українка Ольга Харлан повідомляє офіційний сайт змагань, пише УНІАН.

У фіналі українка впевнено обіграла Аззу Бесбес (Туніс) з рахунком 15:5.

До цього українка також впевнено вигравала всі свої поєдинки. Так, у півфіналі вона не мала проблем з віце-чемпіонкою минулорічної світової першості Сессілль Бердер з Франції – 15:10. До цього наша спортсменка послідовно обіграла свою співвітчизницю Ольгу Жовнір (1/32, 15:7), Богну Йовжак (Польща, 1/16, 15:9), Росселлу Грегоріо (Італія, 1/8 15:12) і Норіку Тамуру (Японія, 1/4, 15:7).

Цікаво, що українка не мала зустрічі з основною суперницею – олімпійською чемпіонкою з Росії Яною Єгорян, яка вибула з боротьби ще в 1/16 фіналу.

Таким чином, Харлан стала 5-кратною чемпіонкою світу.

Фото: УНІАН