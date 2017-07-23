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Львівська філармонія отримає статус національної

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Уряд доручив підготувати питання про надання статусу національних Львівській філармонії та Луганському музично-драматичному театру. Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter, передає Львівський портал.

«Кабмін дав доручення опрацювати питання щодо надання статусу національних Львівській філармонії та Луганському музично-драматичному театру», – написав він.

Також, як повідомляє Укрінформ, за рішенням уряду, МОН, Мінкультури, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мін’юсту, Національній академії наук доручено опрацювати питання заснування на честь століття створення Генерального секретаріату Української Центральної Ради – першого  українського уряду – іменних стипендій студентам вищих навчальних закладів, які навчаються в магістратурі за низкою спеціальностей.

 

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