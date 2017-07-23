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Доба у зоні АТО минула без втрат

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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО українські військові втрат не зазнали. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, пише УНІАН, передає Львівський портал.

«За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не зазнали», – сказав він.

Лисенко зауважив, що російські війська здійснили 8 збройних провокацій на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів, три з яких були із застосуванням мінометів, а на Маріупольському напрямку – 4 обстріли.

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