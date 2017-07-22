За книгою Скрябіна знімуть фільм

Книгу соліста групи «Скрябін» Андрія Кузьменка «Я, Побєда і Берлін», в основі якої лежать реальні події з життя музиканта, екранізує компанія Star Media, повідомив на Одеському кінофестивалі генеральний продюсер компанії Влад Ряшин, пише УНІАН з посиланням на Детектор медіа.

«Ми цілий рік займалися девелопментом, нарешті прийшли до якісного синопсису цієї історії, яку можна розвивати в повноцінний сценарій. Ми також отримали підтримку дружини Андрія – Світлани Кузьменко», – заявив Ряшин.

Книга “Я, Побєда і Берлін” була видана в 2006 році і стала літературним дебютом українського співака, письменника, телеведучого і фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

У книзі автор описав поїздку в Берлін зі своїм другом Бардом на старому і порваному автомобілі марки “Перемога”. По дорозі герої книги потрапляють у різні пригоди.

Фото: УНІАН