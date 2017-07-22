Вночі у Львові згорів циганський табір

У Львові, в ніч з 21 на 22 липня, виникла пожежа на території самовільно зведеного поселення в якому проживали мешканці Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про пожежу від мешканців поселення, зведеного з наметів та тимчасових конструкцій за територією одного із торгівельних центрів на вул. Конюшинній у Львові, до рятувальників та поліції не надходила. Правоохоронці виявили задимлення та вогонь під час патрулювання даного району.

На момент прибуття працівників поліції, на місці поселення не було жодного мешканця, горіли залишки тимчасових конструкцій.

До медичних закладів Львова звернень постраждалих під час пожежі на вул. Конюшинній на даний час не надходило.

За попередньо отриманими даними, з настанням теплого періоду на території самовільного поселення проживало близько 60 осіб, з яких близько 20 дітей, мешканці Закарпатської області.

Обставини займання встановлюються.