Від початку року на Львівщині висадили півтори тисячі гектарів лісу

Загальні обсяги відтворення лісів за 6 місяців 2017 року склали 2612 га. Зокрема, створено 1467 га лісових культур.Про це повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1195 га, що становить 46% від всього обсягу лісовідновлення

У відповідності до обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки, підприємствами управління створено 135 га лісових культур, провадиться закупівля обладнання для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою.

За перше півріччя 2017 року проведено 3856 га доглядів за лісовими культурами при плані 3708 га, що становить 104%.

З метою забезпечення вітчизняних переробників деревини сировиною, на спеціальних аукціонах реалізовано 34,2 тис кбм деревини, на загальних аукціонах – 197,1 тис кбм.

На експорт було відвантажено 11,1 тис кбм деревини, що на 54 тис кбм менше, ніж за перше півріччя 2016 року.

Варто зазначити, що упродовж року підприємствами управління проводилася значна робота із нарощування обсягів переробки деревини шляхом докорінної модернізації виробництва. В цілому за період від початку року обсяг власних інвестицій у придбання деревообробного обладнання склав 16,5 млн грн.

За 6 місяців поточного року їх реалізовано більш ніж 16 тис кбм паливних дров. Окрім того, від початку року побудовано та відновлено 41 км лісових доріг.

Обсяг реалізації продукції склав 415,2 млн грн, або 112,2% до відповідного періоду минулого року.

Підприємствами управління сплачено до зведеного бюджету 102,4 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 11,6 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Крім податків підприємствами управління за 6 місяців 2017 року сплачено Єдиного соціального внеску в сумі 30,2 млн грн.

Разом сплачено платежів до зведеного бюджету та Єдиного соціального внеску в сумі 132,6 млн грн.

Фото: ЛОДА