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Вибухівки у готелі «Жорж» не знайшли

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У готелі «Жорж» вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма, який сьогодні, 22 липня, повідомив, що в готелі «Жорж», який розташований на площі Міцкевича у Львові станеться потужний вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінолог, вибухотехніки, а також представники інших служб.

З готелю евакуйовано 55 осіб. Вибухотехніки обстежили приміщення будівлі та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування готелю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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