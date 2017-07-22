Вчорашня негода позбавила електропостачання мешканців 13 населених пунктів на Львівщині

Станом на 07:00 год 22 липня без електропостачання залишається 13 населених пунктів області (10 повністю та 3 частково) на території Стрийського, Сколівського, Турківського, Пустомитівського та Дрогобицького районів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Орієнтовний час завершення відновлювальних робіт – о 15:00 год 22 липня.

Нагадаємо, у другій половині доби 21 липня та в ніч на 22 липня унаслідок несприятливих погодних умов (проходження грозового фронту з дощем та поривами вітру) на території 9 районів області та 2 міст обласного значення було знеструмлено 42 населених пункти (21 повністю та 21 частково), а також окремі вулиці у м. Львові та м. Бориславі.

Як повідомив т.в.о директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації Олександр Харчук, до відновлення електропостачання негайно приступили аварійні бригади ПАТ “Львівобленерго” (всього залучено 8 бригад у складі 37 осіб та 13 одиниць техніки).