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Українські синхоністки вперше в історії взяли «срібло» чемпіонату світу

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Українські синхроністки фінішували другими слідом за збірною Китаю на чемпіонаті з водних видів спорту в Будапешт, пише ТСН.

Українки отримали від суддів за свій виступ 94 бали. В результаті, наша команда на 2.1 бали відстала від збірної Китаю. 3-е місце і бронзові медалі у збірної Японії – 93,2 бали.

Українська команда виступала у складі Анни Волошиної, Єлизавети Яхно, Ксенії Сидоренко, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Яни Нарежної, Владислави і Марини Алексієвих.

Зазначимо, наші спортсменки вперше в історії виграли срібло чемпіонату світу в синхронному плаванні.

Нинішня нагорода стала 6-ю для збірної України на чемпіонаті в синхронному плаванні, до цього наша збірна здобула 5 бронзових медалей.

Фото: Styler

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