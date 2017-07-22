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У закинутій будівлі на вулиці Дашкевича патрульні знайшли безпритульного, який декілька днів тому пограбував жінку

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У закинутій будівлі патрульні виявили особу, яку підозрюють в крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вночі, під час перевірки закинутих будівель, на вулиці Дашкевича патрульні виявили 39-річного громадянина, який спав. При встановленні особи інспектори з’ясували, що він зареєстрований в Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян.

Цей чоловік підозрюється у вчиненні крадіжки 17 липня на вулиці Замарстинівській. У заявниці викрали тоді телефон та 700 гривень. Особу доставили у Шевченківський відділ поліції та передали слідчим.

Фото: патрульна поліція Львова

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