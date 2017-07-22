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У Львові розшукують дідуся, який вийшов з дому і пропав

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У Львові розшукують 79-річного чоловіка, який вийшов з дому і пропав. Про це повідомляє «Варта1», передає Львівський портал.

«20 липня 2017 року у м. Львові з дому на вулиці Тракт Глинянський вийшов та досих пір не повернувся 79-річний чоловік 1938 року народження Семіон Іван.  Має проблеми з пам’ятю.
По словах рідних може перебувати в районі вулиці Личаківська, та прилеглих вулиць», – йдеться у повідомленні.

Був одягнений: біла сорочка, сіра камізелька, коричневі штани, чорний кашкет, мав годинник з коричневим рімінцем на лівій руці.

З моменту коли робилось фото чоловік схуд, але риси обличчя збереглись, на це потрібно звертати увагу.

Рідні звертаются до небайдужих громадян м. Львова якщо комусь відоме місце перебування даного чоловіка повідомити по номеру телефона 068-705-91-32 Володимир.

Фото: Варта-1

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