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Три банки надаватимуть «теплі» кредити мешканцям Львівщини

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На фінансування Урядової програми з енергоефективності додатково виділили 300 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З них:

– 260 млн грн – фізичним особам на утеплення індивідуального   житла;

– 10 млн грн – на заміну котлів;

– 30 млн грн –  на енергоефективні заходи для ОСББ/ЖБК.

Найближчим часом державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк та Приватбанк знову видаватимуть «теплі» кредити у межах програми.

Мешканці області, які отримають кредит, щоб утеплити власне житло, замінити вікна на енергоощадні, встановити вузли обліку, модернізувати освітлення тощо отримають від держави безповоротну фінансову допомогу у розмірі 35% від суми залучених кредитних коштів.

Компенсація у розмірі 40% надаватиметься і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

Окрім загальнодержавної Програми енергоефективності, жителі Львівщини можуть скористатись обласною програмою, згідно з якою відшкодовується 5% -20% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження.

Довідково:

Упродовж 2017 року Програмами стимулювання населення на здійснення енергоощадних заходів скористались 3 816 мешканців області, які отримали кредити на загальну суму понад 90 млн. грн. Сума відшкодування з обласного бюджету склала 10,7 млн. гривень.

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