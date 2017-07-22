Три банки надаватимуть «теплі» кредити мешканцям Львівщини

На фінансування Урядової програми з енергоефективності додатково виділили 300 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
З них:
– 260 млн грн – фізичним особам на утеплення індивідуального житла;
– 10 млн грн – на заміну котлів;
– 30 млн грн – на енергоефективні заходи для ОСББ/ЖБК.
Найближчим часом державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк та Приватбанк знову видаватимуть «теплі» кредити у межах програми.
Мешканці області, які отримають кредит, щоб утеплити власне житло, замінити вікна на енергоощадні, встановити вузли обліку, модернізувати освітлення тощо отримають від держави безповоротну фінансову допомогу у розмірі 35% від суми залучених кредитних коштів.
Компенсація у розмірі 40% надаватиметься і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
Окрім загальнодержавної Програми енергоефективності, жителі Львівщини можуть скористатись обласною програмою, згідно з якою відшкодовується 5% -20% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження.
Довідково:
Упродовж 2017 року Програмами стимулювання населення на здійснення енергоощадних заходів скористались 3 816 мешканців області, які отримали кредити на загальну суму понад 90 млн. грн. Сума відшкодування з обласного бюджету склала 10,7 млн. гривень.