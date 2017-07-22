На Львівщині не розминулись бензовоз та легковик: постраждали п'ятеро людей

На Львівщині зіткнулись бензовоз та легковик. Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Автопригода сталася о 16.45 на вул. Львівській у місті Бібрка. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Вольво» (бензовоз), під керуванням 28-річного жителя Львівщини, з автомобілем «ВАЗ-2108», яким керував 38-річний житель міста Бібрка, отримали травми різного ступеню важкості водій та четверо пасажирів легковика. 41-річну жінку, в якої було діагностовано забій грудної клітки, після надання медичної допомоги було відпущено додому. Водія та трьох пасажирів легковика – 51-річного чоловіка та двох п’ятирічних дітей (брат та сестра) госпіталізовано з травмами та забоями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

Всі обставини ДТП розслідуються.