Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє – дістали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Окупанти один раз порушили режим тиші у Станично-Луганському районі, а також здійснили 3 обстріли у Кримському. При цьому противник двічі застосовував міномети. Всі ці інциденти сталися в світлу пору доби.

Донецький напрямок

Бойові дії вчора велися під Горлівкою, а також на позиції «Шахта Бутовка». В усіх випадках противник застосовував лише легке озброєння. На більшості традиційних «гарячих точок» – на світлодарській дузі, в Авдіївці, Пісках – вчора було спокійно.

Маріупольський напрямок

Ввечері окупанти обстріляли житловий квартал Мар’їнки з легкого озброєння. Поранено 4 цивільних, зокрема 2 дітей. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Також у Водяному одразу після опівночі противник обстріляв наші позиції з мінометів. Обстріл тривав 1 годину, при цьому було випущено 20 мін. Також окупанти по одному разу порушили режим тиші по одному разу в Гнутовому та Широкиному. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.