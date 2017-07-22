Львівський цирк буде виставлений на приватизацію

ДП «Львівський державний цирк», буде приватизований. Про це свідчить перелік державних підприємств, виставлених для приватизації, пише УНН.

Зокрема у цьому переліку є ДП «Національний цирк України», ДП «Харківський державний цирк імені Ф. Д. Яшинова», ДП «Дніпропетровський державний цирк», ДП «Державна циркова компанія України», ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України», ДП «Запорізький державний цирк», ДП «Одеський державний цирк», ДП «Криворізький державний цирк», ДП «Львівський державний цирк».

У загальному списку, оприлюдненому Мінекономрозвитку і торгівлі, зазначено 3444 держпідприємства, які розподілені по відповідних групах. А саме по тих, які рекомендовано залишити у власності держави, ліквідувати, передати в концесію і ті, які підлягають приватизації у 2017–2020 роках.

«Розроблена концепція є основою подальшого реформування сфери управління державною власністю та одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом», – додали у міністерстві.