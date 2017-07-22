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Черговий випадок ботулізму: на Хмельниччині жінка захворіла після споживання «кільки в томаті»

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На Хмельниччині зафіксували черговий випадок захворювання на ботулізм. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на Держспоживслужбу.

Фахівці припускають, що захворювання ймовірно зумовило вживання рибної консерви “кілька в томаті” промислового виробництва.

Встановилено, що 59-річна пацієнтка Хмельницької міської інфекційної лікарні 13 липня була госпіталізована з діагнозом “ботулізм, середня форма важкості”.

Жінка розповіла медикам, що вживала консервовану продукцію домашнього виготовлення (тушонка з свинини) і рибну консерву промислового виробництва (кілька в томаті).

В Держспоживслужбі також підкреслили, що 10 липня було дано доручення щодо збирання інформації серед операторів ринку харчових продуктів щодо дотримання ветеринарно санітарних вимог та санітарного законодавства.

У регіонах створені робочі групи по перевірці місць несанкціонованої торгівлі рибною продукцією, активізована робота комісійних обстежень установ продовольчої торгівлі і громадського харчування на предмет дотримання ветеринарно-санітарних вимог і вимог санітарного законодавства, місць стихійної торгівлі.

Фото: УНІАН

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