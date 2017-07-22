Через аварію мешканці Сихова сидять без світла

Зранку на підстанції ПАТ «Львівобленерго» сталось коротке замикання і незначне задимлення, через що частина вулиць у Сихівському районі залишилась без електропостачання. Відновлювальні роботи тривають. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Було коротке замикання і задимлення на підстанції ПАТ «Львівобленерго». Працівників ДСНС не залучали. Частина будинків на Сихові зараз без електропостачання. Відповідні служби вже працюють на місці. Через 2-3 год обіцяють завершити роботи і відновити почату електроенергії в будинки», – розповів в.о. голови Сихівської РА Володимир Івасюк.

Як уточнив Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, ПАТ «Львівобленерго» зараз проводить роботи з підключення будинків до резервного живлення і відновлення електропостачання.

«Зараз працівники ЛКП обійдуть усі будинки і перевірять ліфти. Просимо усіх мешканців повідомляти, якщо є така ситуація, що у ліфті залишились люди. Телефонувати можна на «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80. Фірми, які обслуговують ліфти, також залучені до роботи», — розповів Сергій Бабак.