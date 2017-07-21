Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефективнішим способом адаптації для наших захисників є робота. Однак, не завжди бійці АТО можуть швидко знайти місце зайнятості, яке би припало до душі. Адже багатьох захисників України, поки ті воювали, звільнили роботодавці. А інші ж й не мали роботи, йдучи на фронт. Тому зараз гостро постала проблема із зайнятістю демобілізованих.

Тож, Львівський портал дізнавався, які можливості мають демобілізовані військові, аби реалізувати себе у мирному житті?

Що пропонує держава?

Статистика по працевлаштуванню учасників АТО сьогодні в Україні насправді не є дуже хорошою. Адже, згідно з даними Міністерства соціальної політики України від січня по квітень 2017 року, в Україні знайшли роботу лише 4 300 військовослужбовців. Попри те, що за послугами до служби зайнятості звернулися більше 32 000 демобілізованих.

«Протягом січня-квітня 2017 року послугами державної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі безробітних із числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Кожному з них було підібрано вакансії та запропоновано роботу» , – йдеться у відповіді на запит народного депутата України Ігоря Васюника, яка є в розпорядженні Львівського порталу.

За словами парламентаря, зараз головною метою є спрямувати всі сили для того, щоб допомогти колишнім бійцям адаптуватися в мирному житті, та забезпечити їх належною роботою.

«Ухваливши зміни до Закону України «Про зайнятість населення» в частині додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, ми вже зрушили з місця проблему працевлаштування ветеранів АТО. Проте вона далі залишається однією з найгостріших. Наступним кроком для вирішення питання працевлаштування учасників антитерористичної операції, які повертаються у свої домівки після війни, має бути розроблення та затвердження комплексної держаної програми щодо подальшого працевлаштування учасників АТО», – зазначив народний депутат.

Водночас координатор Центру правового захисту учасників АТО Тетяна Кочірко розповідає, що відсутність робочих місць та низький рівень заробітної плати штовхають бійців у крайнощі, та бували випадки, що колишні військовослужбовці вступали у злочинні угрупування.

«Не є секретом те, що після повернення додому більшість ветеранів АТО шукає роботу. Часто у консультаціях Центру поставало питання щодо гарантій учасників АТО у сфері працевлаштування. З метою покращення умов працевлаштування наші юристи брали участь у розробленні законопроекту щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. На даний час норми зазначеного документу вже діють. Зараз також напрацьовуються зміни у закони з метою покращення соціального становища ветеранів АТО», – розповіла Львівському порталу пані Тетяна.

У коментарі йде мова про Закон України № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Розробником документу є власне Центр правового захисту учасників АТО, а співавтором – народний депутат України Ігор Васюник.

Відповідно до Закону, роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце учасників АТО, терміном не менше, ніж на 2 роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також варто додати, що підприємство не має права відмовити у роботі учасникам АТО, адже, відповідно до Закону, учасники антитерористичної операції входять до переліку осіб, на яких поширюються квоти при працевлаштуванні. Таким чином, частина бійців АТО разом із іншими пільговиками на підприємстві має становити не менше 5%.

Демобілізаційні реалії

За словами заступника начальника відділу організації сприяння працевлаштування Львівського обласного центру зайнятості Ольги Гаврилюк, у Львівські області працевлаштували 17 осіб за рахунок виплати компенсації.

«Відповідно до закону, роботодавець приймає на роботу учасника АТО, а служба зайнятості відшкодовує компенсацію підприємству в розмірі єдиного внеску (22% виплаченої зарплати). Якщо говорити про Львівську область, то за півроку нам вдалось працевлаштувати лише 17 осіб за рахунок виплати компенсації. Але в цьому – вина роботодавця, оскільки він більше зацікавлений в тому, щоб йому відшкодовували середню заробітну плату працівника. Однак,будемо сподіватися, що з часом ця ситуація зміниться, і фінансове заохочення мотивуватиме роботодавців більш охоче надавати місце праці колишнім бійцям», – пояснює вона.

Окрім цього, держава пропонує демобілізованим учасникам АТО, які не мають роботи, розпочати власну справу. Багато бійців після війни звертаються до центрів зайнятості, де їм намагаються підшукати роботу. Деякі з них хотіли б розпочати власну справу, але, не знаючи, з чого починати, як оформити свою підприємницьку діяльність і, головне, де взяти гроші, дуже часто залишаються наодинці зі своїми мріями.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, одноразову допомогу для організації власного бізнесу в Україні отримали 186 учасників АТО.

«Демобілізованим військовослужбовцям, які хочуть започаткувати власну справу, державна служба зайнятості виплачує допомогу по безробіттю одноразово. Протягом січня-квітня 2017 року одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 186 осіб», – йдеться у відповіді на запит народного депутата України, яка є у розпорядженні Львівського порталу.

Звернувшись у центр зайнятості, учасники АТО можуть отримати одноразову допомога для організації власної справи. Відповідно до чинного законодавства про зайнятість населення, допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності можуть отримати безробітні:

– яким виповнилось 18 років;

– які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Щоб отримати одноразову допомогу для організації власної справи, необхідно прийти до центру зайнятості із заявою про надання допомоги та з бізнес-планом про відкриття власної справи. Далі необхідно отримати позитивне рішення від центру зайнятості по бізнес-плану. Опісля потрібно зареєструватися як ФОП чи юридична особа та подати ці документи до центру зайнятості.

Львівщина – не виняток

Ситуація і з працевлаштування у Львові та області також бажає бути кращою. У відповіді Львівської ОДА на запит народного депутата України Ігоря Васюника, який є в розпорядженні Львівського порталу, зазначається, що станом на червень 2017 року на Львівщині працевлаштовано 389 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО, з них 362 особи зі статусом безробітного. Окрім цього, упродовж січня-травня 2017 року на Львівщині працевлаштовано 12 осіб шляхом надання одноразової допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності.

За словами Ольги Гаврилюк, на Львівщині учасники АТО переважно шукають роботу з достойною заробітною платою.

«Впродовж періоду з 1 січня по 13 липня Львівським регіональним центром зайнятості було надано 2489 послуг учасникам АТО. Варто зазначити, що бійці АТО дуже часто шукають роботу з високою зарплатою, яка б приблизно дорівнювала тому грошовому еквіваленту, який вони отримували під час служби. Також дуже часто військовослужбовці шукають роботу за освітою», – розповіла вона.

Окрім цього, пані Ольга додала, що в Львівському обласному центрі зайнятості для учасників АТО діє програма по відшкодуванню відсотків за кредитами на власний бізнес. Згідно з нею воїнам АТО, які є фізичними особами підприємцями і прописані на території Львівської області – інвестиційні проекти яких перемогли у конкурсі – відшкодовується з обласного бюджету частина відсотків (14%) за кредитом, взятим для ведення бізнесу.

«На базі одноразової допомоги для створення власного бізнесу працює програма по відшкодуванню відсотків. В центрі зайнятості вона діє таким шляхом: ми повідомляли про такий проект тих учасників АТО, які отримали одноразову допомогу з безробіття для започаткування підприємницької діяльності.

Варто зазначити, що в цьому проекті написано, що компенсацію відсотків за кредитами можуть отримати фізичні особи, які зареєстровані як підприємці. Тому ми повідомляли наших колишніх безробітних про дію такого проекту, і якщо вони виявили бажання, то самі безпосередньо мали можливість звернутися до фахівця», – розповіла вона.

Опісля повернення додому демобілізованим бійцям інколи дуже важко реалізувати себе. Однак, є люди, яким вдається з нуля відкрити власну справу. Учасник АТО Сергій Романовський, якому вдалось відкрити власний бізнес після повернення додому, радить українським захисникам шукати себе, не сидіти на місці, реалізувати свої мрії і не боятися робити те, що подобається.

«Після повернення додому мені вдалось відкрити дві справи: розведення тварин та аграрну справу. Насправді створення власного бізнесу – процес не з найлегших, адже для того, щоб його розпочати потрібна ідея. Вже після створення ідеї можливі перші кроки. Однак, в житті легко не буває і щоб відкрити власну справу потрібно постійно працювати як над собою так і над своїми ідеями. На мою думку, не можна ніколи сидіти на місці, потрібно постійно спілкуватимсь з людьми, шукати щось нове, впроваджувати інновації», – сказав він.

Також Сергій Романовський додав, що для учасників АТО діють різноманітні програми, які допомагають демобілізованим бійцям реалізувати себе.

«Для того, щоб розпочати власну справу, зокрема мешканцям Львівщини, можна звернутись в Львівську обласну державну адміністрацію, адже там час від часу з’являються програми по безвідсотковому кредитуванню бізнесу для учасників АТО. Друга можливість – це подача грантової заявки у різноманітні фонди, але для цього потрібний стартовий капітал, оскільки благоднійні фонди розташовані за межами країни і для того, щоб отримати підтвердження на свою заявку, необхідно їхати в країну, яка буде ці гроші виділяти», – зазначив пан Сергій у коментарі Львівському порталу.

Куди і з чим звернутися?

Ольга Гаврилюк наголошує, що реєстрація в службі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Оскільки у центрах зайнятості працює єдина база вакансій по всій Україні.

Та водночас нагадує про документи, які необхідно мати для того, щоб зареєструватися:

«Для того,щоб зареєструватися у центрі зайнятості, учаснику АТО необхідно мати паспорт, трудову книжку, якщо вона є, диплом про освіту. Також необхідно мати військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, якщо воно є, довідку про безпосередню участь в АТО, довідку про фінансове забезпечення за останні 12 місяців і довідку, яка видається військовою частиною, де особа проходила службу (або з військкомату про прирівнення проходження військової служби до страхового стажу).

Окрім центру зайнятості, мешканці Львова мають можливість скористатися послугами Центру надання послуг учасникам бойових дій, де також бійцям АТО допоможуть з працевлаштуванням.

«Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій приймає участь у забезпеченні працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, на вакантні та новостворені робочі місця. Наразі Центром створена база 18-ти роботодавців у сфері обслуговування, охорони, будівництва тощо. Також передбачається робота для учасників бойових дій з обмеженими фізичними можливостями, набутими внаслідок поранень», – зазначається у відповіді Львівської міської ради на запит Ігоря Васюника, яка також є в розпорядженні Львівського порталу.

Довідка

Центр правого захисту учасників АТО входить до Єдиної бази перевірених центрів допомоги учасникам АТО «Без броні». http://bezbroni.net/organization/gromadska-iniciativa-centr-pravovogo-zahistu-ucasnikiv-ato та надає безкоштовні консультації учасникам АТО та їх сім’ям, у питаннях, що стосуються їх прав та пільг. Телефони «гарячої лінії» з правових консультацій: 068-384-76-40, з понеділка по п’ятницю з 09:00-18:00 год.