З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»…

Чи не звертали ви увагу на те, що у багатьох випадках спроби вітчизняних бізнесменів копіювати деякі європейські тенденції виглядають щонайменше кумедно. Здається, щось подібне відбувається з таким популярним на заході напрямком, як соціальна відповідальність бізнесу. Чомусь більшість українських підприємців вирішила, що це означає навесні примусити співробітників вийти на суботник, аби прибрати територію навколо офісу, а ще один раз на рік дати грошей на яку-небудь благодійність. На жаль, вони вважають, що саме так виглядає цей незрозумілий чужоземний звір «соціальна відповідальність».

Втім, сьогодні в українському діловому полі починають з’являтися компанії, які цей термін не лише розуміють, але й реалізують основні принципи соціального та відповідального підходу до ведення бізнесу. Приміром, нещодавно на Західній Україні почала працювати торговельна мережа «АТБ», що є прикладом такого підходу до підприємницької діяльності.

«Соціально відповідальне ведення бізнесу – одне з пріоритетних завдань корпорації «АТБ». Програми, спрямовані на реалізацію цього завдання, є невід’ємною складовою стратегії компанії», – зазначає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Вона акцентує увагу на тому, що така політика стосується усіх регіонів країни, в яких працює компанія. А це, варто підкреслити, не так вже й мало. Особливо враховуючи, що сьогодні мережа налічує 880 маркетів у 224 населених пунктах України.

Якщо ми вже говоримо про те, що соціальна орієнтація бізнесу є базовою складовою діяльності корпорації «АТБ», то слід розібратися, що конкретно входить до відповідних програм. Для рядових споживачів, мільйони з яких роблять покупки саме в цій торговельній мережі, основним елементом соціальної орієнтації компанії є проект з умовною назвою «соціальний кошик». Це спеціальна програма по забезпеченню мінімальних цін на основні соціальні групи товарів: хліб, молоко, крупи, яйця тощо.

«Будь-який споживач, що хоча б одного разу здійснив покупку в магазині нашої мережі, знає: «АТБ» пропонує своїм клієнтам найдоступніші ціни на продукти харчування. За рахунок мінімізації витрат на логістику і рекламу, за рахунок вдосконалення технологічних процесів і впровадження інноваційних технологій ми можемо отримувати вартість продукції, яка буде на 10–15% нижчою за середньоринкову. Але щодо деяких товарних груп наші зусилля сконцентровано найбільше. Для «АТБ» збереження мінімальної ціни на соціальний споживчий кошик – це принципова і відповідальна позиція компанії», – пояснює Наталія Шаповалова.

Втім, цим проектом соціальна відповідальність корпорації не обмежується. Від багатьох інших підприємств її відрізняє свідомість і чесність у питаннях взаємовідносин із державою. Можна навіть сказати, що від успішної роботи «АТБ» у певному сенсі залежить економіка України та добробут її громадян. За даними Державної фіскальної служби, компанія входить до двадцятки найбільших платників податків країни. Це єдиний представник роздрібної торгівлі, який зайняв таку високу позицію рейтингу. Досить серйозний показник: у 2016 році «АТБ» перерахував до бюджетів різних рівнів і спеціальних фондів близько 5,5 млрд грн. Таку суму непросто виразити в якихось зрозумілих для пересічного українця величинах. Але можна, наприклад, порівняти з кошторисом такого потужного міста, як Львів. Ви можливо і не знаєте, але прогнозний обсяг доходів міського бюджету м. Львова на 2017 рік становить 5,4 млрд грн. Це навіть менше, ніж сплачена корпорацією «АТБ» сума податків.

Але й це ще не все. «АТБ», який ми знаємо як унікальний національний український дискаунтер з європейським підходом до контролю якості продукції й обслуговування покупців, для багатьох співвітчизників є ще і працедавцем. Причому словосполучення «для багатьох співвітчизників» не цілком точно описує ситуацію, адже в корпорації працює близько 40 тисяч осіб. Вважайте, це як усе населення Володимира-Волинського – досить великого населеного пункту на Волині. Цікаво, що тільки за минулий рік компанією «АТБ» було створено більше ніж 7 тис. робочих місць. Непогана підмога державі, для економіки котрої ключову небезпеку зараз представляє саме безробіття.

І це якраз те, що по-справжньому можна назвати соціальною відповідальністю бізнесу. Нехай сьогодні не так вже й багато вітчизняних підприємств дотримуються схожих принципів. Проте прогрес полягає у тому, що такі компанії почали з’являтися. Значить, процес пішов. Не за горами і ті часи, коли працювати з турботою про українців і для українців стане гарним тоном для будь-якої вітчизняної корпорації.

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