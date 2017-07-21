Якою буде погода у Львові цими вихідними?

За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра, 22 липня, у Львові прогнозується короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви та шквал 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 15 – 17°, вдень 25 – 27° тепла.
У неділю, 23 липня, синоптики прогнозують вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви та шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 13 – 18°, вдень 23 – 28° тепла.