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Воїни АТО у Львові зіграли в шахи зі сестрами Музичук

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20 липня з нагоди відзначення Дня шахів в Україні відбувся сеанс одночасної гри за участю провідних гросмейстерів та воїнів АТО зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сеанс гри в шахи відбувся за участю міжнародних гросмейстерів Олександра Белявського та сестер Анни та Марії Музичук і воїнів АТО зі Львівщини, а також дітей, що займаються з шахматних гуртках. Грали шахісти, бійці та діти одночасно на 33 столах, що розмістили на площі перед пам’ятником В’ячеславу Чорноволу.

Також шахістів Львівщини відзначили з нагоди Дня шахів.

«Ми по-особливому сьогодні завдячуємо і тим воїнам, і нашим видатним шахістам. Одні захищають наші східні рубежі, інші прославляють нашу країну і зокрема Львівщину. І коли український прапор щоразу здіймався на міжнародних змаганнях, ми відчували особливу гордість за нашу країну» – зазначив під час нагородження голова ЛОДА Олег Синютка.

Фото: ЛОДА

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