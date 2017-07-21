Виконком погодив зведення ІТ-парку у Львові

Сьогодні, 21 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва торгово-громадського комплексу на перехресті вулиць Стрийська – Чмоли. Власне, до нього входитимуть торгово-розважальний центр, офісні споруди та готель. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Під час засідання члени виконкому прийняли рішення «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Девелопленд Груп» торгово-громадського комплексу на вул.Стрийській – вул.Чмоли зі знесенням існуючих будівель».

Як пояснили в управлінні архітектури та урбаністики ЛМР, це поліфункціональний торговий комплекс. Власне, торгова частина матиме 2 поверхи, офісна – 12 та 22 поверхи, готельна – 7 поверхів. Замовником є ТзОВ «Девелопленд Груп».

Один з членів виконкому поцікавився, що буде із трьохповерховим житловим будинком, який розташований поруч. Представник управління архітектури та урбаністики пояснив, що у пояснювальній записці до детального плану прописані обов’язкові заходи щодо вирішення питання щодо існуючого 14-квартирного житлового будинку, зокрема, йдеться про викуп квартир та власності для подальшого комплексного вирішення питання. За його словами, наразі цей будинок перебуває на балансі «Агросвіту», а з мешканцями ведуться перемовини про викуп квартир та їхнє відселення. І запевнив, що на даному етапі витримана санітарно зона (15 метрів) до існуючого будинку.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко пояснив що, цей комплекс – ІТ-парк: у офісних центрах будуть працювати близько десяти тисяч ІТ-шників.

Фото: Lviv.com