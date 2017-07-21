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Український мультик «Мавка. Лісова пісня» здивував неймовірним першим тизером

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Перший тизер українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» презентували у понеділок в Одесі, після чого ролик з’явився в соціальних мережах. Всього за одну добу відео подивилися близько півмільйона глядачів.

Саундтрек до тизеру «Мавка: Лісова пісня» виконала «ДахаБраха».

Розробка повнометражного мультфільму триває, реліз планується на 2019 рік. «Мавка. Лісова пісня» створюється за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій працюють у складі знімальної групи фільму над інтерпретацією українських міфів, легенд, звичаїв, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі «Мавки».

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