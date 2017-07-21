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У Стрию судитимуть нічного злодія, який вчинив 25 крадіжок

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У Стрию судитимуть серійного злодія. Більшість квартирних крадіжок зловмисник скоював уночі в присутності мешканців осель, які в той час спали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Стрийського відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо 23-річного місцевого мешканця, причетного до скоєння низки крадіжок у райцентрі.

«Під час розслідування було встановлено, що на рахунку зловмисника щонайменше 25 крадіжок, з яких 12 – квартирні. Чоловік брав усе, що становило хоч якусь цінність, – від продуктів харчування до мобільних телефонів і ювелірних виробів включно. Що цікаво, більшість крадіжок він скоював уночі, коли мешканці квартир спали. Діяв настільки спритно та обережно, що «візит» злодія потерпілі дізнавалися лише вранці», – повідомив заступник начальник а Стрийського відділу поліції майор поліції Василь Петрик.

За фактами було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Обвинувальний акт та матеріали провадження відправлені на розгляд суду.

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