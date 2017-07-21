У річці на Львівщині виявили труп

Учора в с. Ходовичі Стрийського району в р. Стрий місцеві мешканці витягнули з води тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

20 липня о 16:30 год. надійшло повідомлення, що в с. Ходовичі Стрийського району в р. Стрий місцевими жителями під водою було виявлено тіло невідомої особи чоловічої статі, яке вилучено з води фахівцями ЦРВС у Львівській області о 19:30 год. Особу загиблого ідентифіковано по знайденим документам: 1960 року народження, проживав в с. Піщани Стрийського району. Тіло доправлено в морг Стрийської ЦРЛ.

Своєю чергою у ГУ ДСНС Львівської області зазначили, що тіло без ознак насильницької смерті витягнуто на поверхню водолазами аварійно-рятувальної маневреної групи Львівської ЦРВС. Обставини події уточнюються.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням бути вкрай уважними та обережними під час відпочинку на воді. Відпочивати потрібно лише в тих місцях, які для цього призначені. Там влаштовані рятувальні пости, де чергують рятувальники, які можуть допомогти у разі небезпеки. В жодному випадку не можна вживати алкогольні напої і заходити у воду в нетверезому стані. Батькам також потрібно пам’ятати про те, що за дітьми під час купання потрібно обов’язково наглядати.