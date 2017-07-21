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У Львові затримали п’яного чоловіка, що вчинив розбійний напад

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У Львові патрульні затримали підозрюваного в грабежі, який переховувався в своїй квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора вдень, 20 липня, патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Масарика. За дві хвилини інспектори були на місці події. Заявник був з видимими тілесними ушкодженнями. Він розповів, що візуально знайомий йому чоловік, нанісши тілесні ушкодження, відібрав телефон та 600 гривень.

Потерпілий сказав, що його кривдник проживає на цій ж вулиці, але знав лише номер будинку. Під час спілкування з інспекторами чоловік побачив в одному із вікон сина підозрюваного. Патрульні поліцейські зайшли до нього розпитати, де батько. Підозрюваний саме ховався в квартирі. 57-річний чоловік мав руки у крові і перебував у стані алкогольного сп‘яніння. Вже у подвір‘ї заявник, який теж був у нетверезому стані упізнав нападника. Затриманий зізнався у скоєному і продовжував погрожувати фізичною розправою потерпілому.

На місце події викликали слідчих. А згодом учасників події доставили у Шевченківський відділ поліції.

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