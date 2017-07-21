У Львові з'явиться меморіальна таблиця загиблому воїну Володимиру Павліву

Сьогодні, 21 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив встановлення меморіальної таблиці учаснику антитерористичної операції Володимиру Павліву на фасаді СЗШ № 87. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Володимир Павлів загинув у АТО 24 березня 2017 року. Герою було 42 роки, він служив в 24-й окремій механізованій бригаді.

Близько 17.00 год 24 березня в районі Новоолександрівки (Луганська область) бойовики обстріляли ВОП сил АТО, на якому ніс службу Володимир Павлів. Сержант загинув під час виконання бойового завдання від осколкового поранення голови. На службу за контрактом у 24-у бригаду він пішов у грудні 2016 року, був командиром відділення, гранатометником-кулеметником. До служби на контакті, він був добровольцем в 34-й бригаді.

Тривалий період Володимир Павлів жив за кордоном – в Англії, Бельгії. Однак, повернувся в Україну. Захист Батьківщини він вважав своїм обов’язком.