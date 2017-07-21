У Львові судитимуть слідчого Нацполіції, що не подав е-декларації

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно працівника органів поліції області, що не подав електронної декларації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області за результатами опрацювання даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що слідчий одного із відділень поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, умисно не подав до Єдиного державного реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення такої на офіційному веб – сайті НАЗК.

Відтак, прокуратурою області завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт відносно останнього за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Довідково: Санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.