У Львові створять три комунальні стоматологічні підприємства

Сесія міської ради Львова підтримала ухвалу про створення трьох нових комунальних некомерційних підприємств – стоматологічних поліклінік №2, 7 та 8. За відповідну ухвалу вчора проголосував 41 обранець, передає Львівський портал.

Такі некомерційні стоматологічні підприємства створять, щоб продовжити розпочату в лютому цього року реформу комунальної стоматології у Львові, яка була зупинена через судові процеси. В результаті цієї реформи 1-ша, 3-тя, 4-та і 5-та комунальні стоматологічні поліклініки мали перейти в статус комунальних некомерційних підприємств, що дало б їм змогу надавати стоматологічні послуги за офіційну плату і бути самоокупними. Для дітей же і окремих пільгових категорій населення передбачили безкоштовну допомогу.

«В лютому 2017 року була прийнята ухвала, яка передбачала перетворення комунальних стоматологічних поліклінік Львова №1, 3, 4, 5 на комунальні некомерційні підприємства з такими ж номерами. Передбачалася зміна організаційно-правової форми функціонування, яка дозволяла б стоматологам офіційно отримувати плату за надані стоматологічні послуги від пацієнтів, які не потрапляють до пільгових категорій. Вартість послуг пільговим категоріям – дітям, ветеранам війни і учасникам бойових дій, почесним донорам, пенсіонерам, вагітним жінкам і жінкам, які мають статус Мати-героїня – мав відшкодовувати бюджет. Тому пацієнти платили б за послуги в касу – чисто, прозоро, а ті, хто має пільги, отримували б безкоштовну допомогу за кошти бюджету», – пояснив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Проте з 4-ьох стоматологічних поліклінік поки реформувалась лише 1-ша. Реформування стоматполіклінік №3, 4 та 5 призупинили через низку судових позовів. За словами Володимира Зуба, як вони працюватимуть за умови відсутності коштів на їх утримання, наразі невідомо. Адже вчора на сесії жоден депутат не підтримав пропозицію про виділення коштів на виплату зарплати стоматологам. Також на депутатській бюджетній комісії всі одноголосно проголосували проти такої пропозиції.

Тому й прийняли рішення створити нові комунальні некомерційні підприємства, щоб збільшити кількість закладів, які можуть надавати безкоштовну допомогу пільговим категоріям населення, а також дати змогу працювати тим працівникам, які готові працювати в комунальних некомерційних підприємствах. Проте не реформовані поліклініки не ліквідовуватимуть, бо сподіваються, що з часом вони все ж перетворяться в некомерційні підприємства.

Фото: Факти – ICTV