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У Кам’янка-Бузькому районі знайшли львівське сміття: поліція шукає винних

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Сьогодні, 21 липня, незаконно скинуте львівське сміття виявили у селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району, що на Львівщині. Поліція вже отримала відповідне доручення та проводить розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Опісля встановлення перевізника, який здійснив несанкціонований скид, буде прийнято рішення про розірвання з ним угоди щодо вивезення ТПВ з міста Львова.

Нагадаємо, що з метою посилення контролю за вивезенням сміття з міста, 1 липня департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації передав до правоохоронних органів усі номерні знаки машин, які працюють з перевізниками.

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