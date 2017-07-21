Понад півтори тисячі гектарів землі отримали учасники АТО на Львівщині

З початку запровадження ініціативи щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками, у Львівській області військовослужбовці та їхні сім`ї отримали у власність 6094 земельні ділянки, загальною площею 1693 гектари. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ділянки призначені для будівництва, садівництва, ведення особистого селянського господарства.

З цієї кількості рішень, головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області видано 4038 наказів про надання військовослужбовцям у власність земельних ділянок, загальною площею 1230 гектар. Землі розташовані поза межами населених пунктів. Учасники АТО приватизували ділянки переважно для ведення садівництва (3428 земельних ділянок), особистого селянського господарства (542 земельні ділянки) та індивідуального дачного будівництва (68 земельних ділянок).

«Для нашої служби робота з виділення земельних ділянок для захисників України залишається одним з пріоритетних питань. Працівники Держгеокадастру завжди готові надати військовим вичерпну інформацію та допомогу у оформленні земельних ділянок»,- зазначає Андрій Кавецький, начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

Також Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, надано учасникам АТО та членам їх сімей 3640 дозволів на розробку документації із землеустрою. Зараз триває процес оформлення ділянок у власність.

Найбільше видано наказів про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо земельних ділянок для учасників АТО у Пустомитівському (1271), Жовківському (1142) та Бродівському районах (657) Львівської області.

Ще 2056 земельних ділянок, в межах населених пунктів, військовим надали за рішенням місцевих рад Львівщини. Ці землі військові використають переважно для будівництва індивідуальних житлових будинків (1594 земельні ділянки).

Довідково:

Ознайомитись з переліком пропонованих земельних масивів для надання у власність учасникам АТО, іншою важливою інформацією можна на сайті Держгеокадастру Львівщини, у рубриці «Учасникам АТО» .