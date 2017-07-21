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На пішохідному пункті пропуску «Шегині» помер 70-річний киянин

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На пішохідному переході митного посту «Шегині» помер 70-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 21 липня, о 9.50 у Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на митному переході «Шегині» помер чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що померлий, 70-річний мешканець міста Бориспіль Київської області, мав намір перетнути кордон України з Республікою Польща через пішохідний перехід. Зі слів його дружини відомо, що чоловік страждав на серцеве захворювання, йому раптово стало зле і він помер.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, тіло скеровано на експертизу.

Фото: Варта-1

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