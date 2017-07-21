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На Медової Печери вітер зірвав дах з багатоповерхівки

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Сьогодні, 21 липня, у Львові на вулиці Медової Печери вітер зніс дах з багатоповерхівки. Про це у Facebook повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

« На вулиці Медової Печери знесло дах з багатоповерхівки і пошкодило автомобіль. Водночас, на Пасічній в дворі дерево впало на машину», – написав він.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Львова, внаслідок негоди зірваний дах з багатоповерхівки на вулиці Медової Печери1-Пасічна 59, пошкодив автомобіль «Шевроле». Про даний випадок повідомлено гарячу лінію Львова, ДСНС, а також на місце події викликали  викликано слідчо-оперативну групу Личаківського ВП. Потерпілого , який знаходився в авто, госпіталізували в шоковому стані.

Водночас, прес-служба Львівської міської ради повідомляє, що комунальні служби міста оперативно ліквідовують наслідки негоди. Зафіксовані випадки падіння дерев і пошкодження електромереж.

«Біля пам’ятника Тарасові Шевченкові впало дерево на два автомобілі. Рух ускладнений. Відповідні служби виїхали на місце, зараз це дерево розкрижують і приберуть. На місці є поліція. Також на пр Свободи навпроти Вірменської впало дерево на газон. Пошкоджені лінії електропередач «Львівсвітла» та Львівобленерго. Маємо інформацію з гарячої лінії міста, що на пр Чорновола стався провал. Зараз служби також виїжджають на місце», – розповів в.о. голови Галицької РА Андрій Зозуля.

Окрім цього, як повідомляє кореспондент Львівського порталу, через повалені дерева на проспекті Свободи ускладнений рух траспорту.

За словами голови Личаківської районної адміністрації Івана Лозинського, внаслідок негоди сьогодні в районі впало два дерева за адресами: вул. Медової Печери, 17 та вул. Пасічна, 55.

«На вул. Морозенка, 8 вітер заламав гілку, яка впала на лінію передач. Електромережа не пошкоджена. Комунальні служби вже прибирають гілку з проводів», – зазначила голова Залізничної районної адміністрації Галина Гладяк.

Фото: Варта-1, Львівський портал

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