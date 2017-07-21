На Львівщині вантажівка збила велосипедиста та, втікаючи з місця ДТП, в’їхала в огорожу

В Буському районі п’яний водій вантажівки збив велосипедиста, втік з місця пригоди і в’їхав на чуже подвір’я. Потерпілий велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження і зараз знаходиться у реанімаційному відділенні районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Буське відділення поліції 20 липня надійшла інформація про те, що о 01.30 на автодорозі Рівне-Буськ-Перемишляни сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищем Красне та селом Русилів водій вантажівки вчинив наїзд на велосипедиста, 18-річного жителя району. Юнак отримав тяжкі тілесні ушкодження і госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки та тупу травму живота.

«Після вчинення наїзду водій автомобіля втік з місця пригоди. Працівники сектору реагування патрульної поліції невдовзі виявили вантажівку в господарстві 80-річної мешканки села Балучин. Машина в’їхала на чуже подвір’я, протаранивши відбійник, парапет та дерев’яну огорожу. Водій, 28-річний житель Жовківського району, заявив, що нічого не пам’ятає. Результат медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння показав наявність 2,13 проміле алкоголю в крові зловмисника», – повідомив начальник Буського відділення поліції підполковник поліції Олександр Марушкевич.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.