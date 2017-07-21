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На Львівщині молдаванин, якому заборонений в’їзд в Україну, пропонував прикордонникам хабара

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Громадянин Республіки Молдова запропонував прикордоннику 50 доларів хабара, аби той незаконно пропустив його через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, в пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею, на в’їзд в Україну прибув 61-річний молдаванин. В ході оформлення подорожуючого прикордонники з’ясували, що зазначений громадянин обмежений в праві в’їзду в Україну через минулі порушення українського законодавства. Особі було роз’яснено причини відмови у пропуску через кордон та запрошено в службове приміщення для складання відповідних документів.

В ході бесіди громадянин натякнув прикордоннику, що не дивлячись на вимоги закону, він таки хоче перетнути кордон, крім того запропонував прикордоннику хабар у розмірі 50 доларів США. Від неправомірної вигоди співробітник прикордонної служби відмовився, вжив заходів до документування правопорушення та викликав представників Нацполіції.

Фото: прикордонники

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