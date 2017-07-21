Міносвіти продовжило термін прийому електронних заяв абітурієнтів

У Міністерстві освіти України дозволили ВНЗ в Єдину базу заяви вступників, які були подані у встановлений термін в паперовій формі, до 18-00 23 липня 2017 року. Про це повідомляє УНІАН.

«Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Вищі навчальні заклади зможуть до 18 год. 00 хв. 23 липня вносити до ЄДЕБО заяви вступників (включаючи заяви осіб, які не змогли створити електронні кабінети в присутності представників приймальної комісії), які були подані у встановлений строк у паперовій формі. Такі вступники можуть бути допущені до вступних випробувань та проходити їх відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році», – йдеться в документі МОН.

Таким чином, для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, електронну подачу заяв продовжили до 18-00 23 липня 2017 року.

Крім того, в листі сказано, що подача заяв абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти здійснюється в електронній формі. Ухвалення заяви в паперовій формі є проміжним етапом її реєстрації в електронній базі, яке дозволяє внести дані заяви в єдину базу приймальну комісію вищого навчального закладу.