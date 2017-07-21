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Львівській школі, де обвалилася частина сходів, виділили кошти на протиаварійні роботи

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Сьогодні, 21 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради  прийняв рішення виділити 771 тис. грн. для виведення з аварійного стану двох сходових кліток СЗШ №44 ім. Т.Г. Шевченка. Про це інформує кореспондент Львівського порталу.

Власне, нинішнім рішенням виконком виділив з резервного фонду міського бюджету Львова 1 млн 271 тис. грн. через передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Таким чином, для проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану конструкційних елементів дахового перекриття житлового будинку №5 на вулиці Крехівській Шевченківській райадміністрації спрямують понад 449 тис. грн, а для  проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення аварійного стану та підсилення двох аварійних сходових кліток СЗШ №44 ім. Т.Г. Шевченка на вул. Я.Пстрака управлянню освіти – понад 771 тис. грн.

Як повідомляв Львівський портал, у березні в середній школі № 44, що на вул. Я. Пстрака, 1 (Шевченківський район), обвалилась опорна балка сходового маршу між 2 і 3 поверхами лівого крила будівлі.

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