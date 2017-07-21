Дорогу від Зеленої до Пасічної відремонтують за вісім мільйонів

«Львівавтодор» запевняє, найближчим часом розпочнеться ремонт дороги від вулиці Зеленої до вулиці Пасічної. Вартість робіт ставитиме близько 8 мільйонів гривень і ремонт триватиме 4 місяці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За словами директора ЛКП «Львівавтодор» Олега Берези, тендер уже відбувся. Виконуватиме ремонтні роботи підрядна організація «Альтіс-Спецбуд». Компанія з наступного тижня має отримати всі документи, які дають дозвіл на проведення ремонтних робіт. Приблизна вартість робіт 8 мільйонів гривень. Триватиме ремонт близько 4 місяців.

«Оскільки цей квартал активно розбудовується, то є потреба, щоб була добра дорога. Також ремонт цієї дороги буде одним із способів розвантажити вул. Зелену. Ми зменшимо потік машин і, тим самим, створимо комфорт для мешканців у районі», – розповів О. Береза.