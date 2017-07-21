Доба у зоні АТО: п’ятеро українських військових загинуло, ще восьмеро отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій п’ятеро українських військових загинули. Один військовослужбовець загинув від вогню снайпера поблизу Новгородського, три – під час бою біля Красногорівки, ще один – під час обстрілу позиції «Шахта Бутовка». Восьмеро українських військових отримали поранення (із них 7 – Красногорівка, 1 – позиція «Шахта Бутовка»). Крім того, один наш військовослужбовець потрапив в полон. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби ворог посилив обстріли позицій АТО. Бойовики протягом ночі здійснили по одній збройній провокації біля Жовтого, Трьохізбенки, Новоолександрівки та Новозванівки. Ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Близько 13 години російсько-окупаційні війська відновили вогонь по позиціях ЗСУ. «Гарячою точкою» було Кримське, де окупанти здійснили 4 обстріли, 3 з яких були мінометними.

Вчора на Луганському напрямку сталося 13 обстрілів з боку ворога, зокрема 3 – мінометних.

Донецький напрямок

Бойові дії тут тривали і вдень, і вночі. Після 2 години ночі бойовики провели мінометний обстріл середньої інтенсивності по Невельському. В Луганському, Новгородському, а також біля Авдіївки протягом ночі ворог відкривав вогонь з легкого озброєння. Між 18 та 23 годинами російсько-окупаційні війська здійснили 4 мінометних обстрілів в Авдіївці, під час яких по позиціях ЗСУ було випущено близько 50 снарядів. Також неспокійно вчора було на позиції «Шахта Бутівка», де ворог також стріляв з мінометів. Українські військові активно відкривали вогонь у відповідь.

Вчора на Донецькому напрямку сталося 13 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 6 – мінометних.

Маріупольський напрямок

Близько 01:30 російсько-окупаційні війська розпочали потужний півторагодинний обстріл позицій українських військових в районі Красногорівки з мінометів різних калібрів та 122-мм артилерії. Близько 04:00 дві ДРГ (15-20 осіб) за підтримки вогню артилерії та мінометів, а також чотирьох танків, атакували нашу передову позицію. Викривши ворожу групу, українські бійці відкрили вогонь у бік противника. Під натиском масованого стрілецького вогню з позиції українських бійців, противник був змушений відійти. В цей самий час окупанти відкрили вогонь з прикриттям танків, мінометів та з переносної установки «Град-Партизан», щоб прикрити свій відступ. В результаті хоробрих дій українських захисників, позицію вдалось захистити.

Близько шостої години щільність вогню противника з важкого озброєння дещо зменшилась. Для евакуації поранених бійців прибула група військових медиків. Одна з мін вибухнула поряд з медичним автомобілем.

Під час бойового зіткнення окупанти понесли значні втрати. За попередньою інформацією, 6 бойовиків було вбито, ще 8 отримали поранення.